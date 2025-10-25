Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    • 25 октября, 2025
    • 15:06
    В Гонконге из воды достали черные ящики разбившегося грузового самолета

    Поисковая команда в Гонконге извлекла два бортовых самописца ("черные ящики") грузового самолета, скатившегося 20 октября при посадке с взлетно-посадочной полосы и упавшего в море.

    Как передает Report со ссылкой на иностранные СМИ, об этом сообщило Управление по расследованию авиационных происшествий (AAIA) мегаполиса.

    Согласно информации, AAIA намерено в течение месяца подготовить отчет о причинах инцидента, в ходе которого погибли два человека.

    Ведомство указало, что оба бортовых самописца были найдены после того, как вечером 24 октября удалось поднять хвостовую часть самолета из воды. Теперь они доставлены в лабораторию для исследования, чтобы определить дальнейшие действия.

    Следователи намерены с помощью самописцев определить последовательность событий и причины происшествия, а также разработать рекомендации по повышению безопасности полетов.

    Грузовой самолет Boeing 747, выполнявший рейс Emirates EK9788 из Дубая, при посадке в Гонконге выкатился за пределы полосы и упал в море. Во время инцидента борт врезался в машину наземной службы, два человека, находившиеся в ней, погибли.

