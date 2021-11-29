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В Гондурасе закрылись избирательные участки на выборах президента и парламента

В Гондурасе закрылись избирательные участки на выборах президента и парламента Более 5,7 тыс избирательных участков, на которых граждане Гондураса голосовали на президентских, парламентских и муниципальных выборах, закрылись для избирателей вечером в воскресенье.
Другие страны
29 ноября 2021 г. 07:58
В Гондурасе закрылись избирательные участки на выборах президента и парламента

Более 5,7 тыс избирательных участков, на которых граждане Гондураса голосовали на президентских, парламентских и муниципальных выборах, закрылись для избирателей вечером в воскресенье.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает местная газета Heraldo.

Отмечается, что выборы прошли в спокойной обстановке и с соблюдением эпидемических требований в условиях пандемии коронавируса. Ход голосования сопровождали около 7 тыс наблюдателей, в том числе 400 международных. Безопасность волеизъявления обеспечивали около 18 тыс полицейских и 10 тыс военнослужащих.

О серьезных инцидентах на избирательных участках и возле них не сообщалось. По данным издания, в течение дня поступали сведения о некоторых организационных и технических проблемах, в числе которых позднее открытие ряда участков, отсутствие на них необходимых документов, а также сбои в работе сайта Национального избирательного совета. Находящимся в очереди избирателям на момент закрытия участков предоставлена возможность отдать свой голос.

За месяц до голосования лидерами предвыборных опросов стали кандидаты в президенты республики Сиомара Кастро от альянса во главе с Партией свободы и перестройки левого толка и Насри Асфура от правящей правоконсервативной Национальной партии. По данным социологов, помимо этих партий мандаты в Национальном конгрессе (однопалатном парламенте) и муниципальных советах также получат Либеральная партия Яни Розенталя и Партия спасителя Гондураса Сальвадора Насраллы (последний баллотируется в вице-президенты в альянсе с Кастро).

Президентом страны на четырехлетний срок будет избран кандидат, за которого проголосуют большинство избирателей. Второй тур не предусмотрен. Согласно местному законодательству, предварительные результаты голосования должны быть обнародованы не позже, чем через три часа после его завершения, а окончательные - в течение 30 дней.

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