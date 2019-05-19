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В Гондурасе разбился частный самолет

​В Гондурасе разбился частный самолет

Пять иностранных туристов, в том числе пилот, погибли при крушении частного самолета у острова Роатан, входящего в состав Гондураса.

Как передает Report, со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на местные власти.

По данным агентства, точной информации о гражданстве погибших еще нет. Представитель вооруженных сил страны заявил, что четверо из них являются гражданами США, в то время как местные власти сообщили о гибели четырех граждан Канады.

Информации о гражданстве пятой жертвы пока нет.

Отмечается, что самолет упал в море вскоре после взлета. Причины крушения неизвестны.

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