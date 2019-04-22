ЦИК Украины: В голосовании в Азербайджане победил Владимир Зеленский

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины обнародовала результаты голосования в посольстве страны в Азербайджане в рамках второго тура президентских выборов.

Как передаёт Report со ссылкой на данные ЦИК, по итогам проверки 100% бюллетеней большинство голосов набрал кандидат в президенты Владимир Зеленский. За него проголосовали 51,5% избирателей. Таким образом, он обошёл по количеству голосов действующего президента Петра Порошенко.

Всего в избирательном участке в посольстве Украины в Азербайджане свои голоса отдали 233 человека.

Напомним, что кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский почти в три раза опережает действующего главу государства Петра Порошенко после обработки 31.39% бюллетеней.