    В Гисене на протестах против молодежного крыла АдГ пострадали около 10 человек

    Другие страны
    29 ноября, 2025
    16:25
    Около десяти человек получили легкие травмы в ходе протестов левых автивистов против съезда новой молодежной организации оппозиционной партии "Альтернатива для Германии" (АдГ) в городе Гисен.

    Как передает Report, об этом сообщает таблоид Bild.

    Учредительный съезд новой молодежной организации АдГ проходит сегодня. Левые активисты организовали блокировки в городе и его окрестностях, пытаясь помешать прибытию делегатов. Отмечается, что часть протестующих применяла пиротехнику, бросала бутылки и камни в полицию. В ответ правоохранители использовали дубинки и водометы для разгона участников беспорядков.

    Напомним, что в январе 2025 года АдГ распустила признанную правоэкстремистской молодежную организацию "Молодая альтернатива". Поводом для роспуска стал арест членов группы "Саксонские сепаратисты" в начале ноября по подозрению в подготовке переворота. Среди арестованных были члены саксонского отделения "Молодой альтернативы", которых партия сразу исключила.

