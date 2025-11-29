Almaniyada etiraz aksiyası zamanı 10-dan çox polis əməkdaşı xəsarət alıb
- 29 noyabr, 2025
- 19:47
Almaniyanın mərkəzi hissəsində, Hessen federal torpağının Qisen şəhərində keçirilən "Almaniya üçün Alternativ" (AfD) Partiyasının yeni gənclər təşkilatının təsis yığıncağına qarşı etiraz aksiyasında təxminən 15 polis əməkdaşı yüngül xəsarətlər alıb.
"Report"un DPA agentliyinə istinadən xəbərinə görə, bu barədə hüquq-mühafizə orqanları məlumat yayıb.
Mərkəzi Hessen Polis İdarəsinin rəhbəri Torsten Kryukkemayerin sözlərinə görə, aksiyaya ümumilikdə 4-5 min polis əməkdaşı cəlb olunub. Nümayişçilərdən neçə nəfərin xəsarət aldığı hələ məlum deyil. Gisen-Marburq Universitet Klinikasının əvvəlki açıqlamasında təxminən 10 nəfərin yüngül xəsarətlərlə ambulator müalicə aldığı bildirilib.
AfD-nin həmsədri Alis Vaydel isə etirazlar zamanı Bundestaqın (parlament) deputatı Yulian Şmidtin də xəsarət aldığını açıqlayıb. Siyasətçi DPA-ya hücum faktını təsdiqləyib. Şmidt bildirib ki, avtomobilini park edərkən ona təxminən 20 nəfər hücum edib. Hücum nəticəsində deputatın üzündə izlər və göyərmələr qalıb.