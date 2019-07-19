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В Гибралтаре суд продлил арест танкера Grace 1 на 30 дней

В Гибралтаре суд продлил арест танкера Grace 1 на 30 дней
​Верховный суд Гибралтара предоставил властям право на задержание иранского супертанкера Grace 1 еще на 30 дней

Верховный суд Гибралтара предоставил властям право на задержание иранского супертанкера Grace 1 еще на 30 дней, передает Report со ссылкой на РИА "Новости".

Местные СМИ отмечают, эту информацию подтвердил генеральный прокурор Гибралтара Майкл Льямас. По его словам, приказ о задержании был продлен до 15 августа на слушании в присутствии председателя Верховного суда.

Напомним, что в начале июля властями Гибралтара был задержан иранский танкер Grace 1, который перевозил сырую нефть в Сирию.

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