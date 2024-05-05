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Кисида не планирует распускать парламент из-за провала своей партии на довыборах

Кисида не планирует распускать парламент из-за провала своей партии на довыборах Премьер-министр Японии Фумио Кисида не планирует распускать парламент и проводить досрочные выборы из-за провала своей Либерально-демократической партии (ЛДП) на прошедших недавно в стране довыборах.
Другие страны
5 мая 2024 г. 04:46
Кисида не планирует распускать парламент из-за провала своей партии на довыборах

Премьер-министр Японии Фумио Кисида не планирует распускать парламент и проводить досрочные выборы из-за провала своей Либерально-демократической партии (ЛДП) на прошедших недавно в стране довыборах.

Как передает Report, об этом он заявил на пресс-конференции в Бразилии, где глава японского правительства находится с официальным визитом.

"Мы приложим все усилия для решения различных внутренних и международных вопросов. Важно продемонстрировать результат, и сейчас я совершенно не думаю ни о чем другом", - подчеркнул он, отвечая на вопрос журналистов о возможности роспуска парламента.

В результате прошедших в конце апреля довыборов правящая ЛДП потеряла три места в ключевой нижней палате парламента.

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