В Нью-Йорке на вечеринке в честь ребенка устроили стрельбу

В США в результате стрельбы во время вечеринки для будущей матери в Нью-Йорке один человек погиб и трое пострадали.

В США в результате стрельбы во время вечеринки для будущей матери в Нью-Йорке один человек погиб и трое пострадали.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал NBC New York со ссылкой на полицейских

Прибывшие после вызова офицеры полиции обнаружили несколько жертв с огнестрельными ранениями в небольшом заведении, где проходила вечеринка.

По информации телеканала, 24-летний парень получил ранение в грудь, его срочно госпитализировали, однако спасти не успели. Двое других мужчин в возрасте 45 и 25 лет также были доставлены в ближайшую больницу с огнестрельными ранениями. Позже медучреждение был доставлен еще один раненый - у 43-летнего пострадавшего насчитали три ранения, два из них в руку и одно в ногу.

Сотрудники правоохранительных органов по-прежнему ищут стрелка, информации о том, что привело к стрельбе, нет.