    В Германии заявили о росте расходов перевозчиков из-за подорожания дизеля

    Рост цен на дизельное топливо в Германии на фоне конфликта вокруг Ирана создает дополнительную нагрузку на транспортные компании.

    Как передает Report со ссылкой на агентство DPA, об этом заявил глава Федеральной ассоциации по грузовым автомобильным перевозкам, логистике и утилизации отходов ФРГ Дирк Энгельхардт.

    По его словам, с момента начала операции США и Израиля против Ирана цена дизеля в стране выросла примерно на 40 евроцентов за литр.

    Энгельхардт отметил, что при пробеге 10 тыс. км в месяц дополнительные расходы на один грузовик могут достигать около €1,2 тыс., а для компании с 50 автомобилями - более €700 тыс..

    "То, что это рано или поздно может повлиять на потребительские цены, очевидно", - подчеркнул он.

    Эксперт призвал власти Германии принять оперативные меры для поддержки компаний и сохранения цепочек поставок.

    Дирк Энгельхардт Рост цен на топливо Эскалация на Ближнем Востоке

