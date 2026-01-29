В Германии заявили о невозможности скорого вступления Украины в ЕС

Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о невозможности вступления Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года.

Как передает Report, об этом заявила газета Die Zeit.

По его словам каждая страна, желающая войти в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям, что как правило, занимает несколько лет.

При этом канцлер подчеркнул, что для Украины важно иметь перспективу, которая открывала бы путь к членству в ЕС.

"Мы можем постепенно подводить Украину к Европейскому союзу. Такой путь всегда возможен, но столь быстрое вступление нереально", - сказал он.

Мерц также отверг призывы вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

"В первую очередь переговоры должны проходить между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем посредниками", - сказал он.

Тем не менее, германский канцлер подчеркнул, что Берлин будет оказывать и выражать "большую поддержку и надежды" на то, что переговоры в скором времени приведут к результату.