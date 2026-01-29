Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    В Германии заявили о невозможности скорого вступления Украины в ЕС

    Другие страны
    • 29 января, 2026
    • 12:06
    В Германии заявили о невозможности скорого вступления Украины в ЕС

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил о невозможности вступления Украины в Евросоюз к 1 января 2027 года.

    Как передает Report, об этом заявила газета Die Zeit.

    По его словам каждая страна, желающая войти в ЕС, должна соответствовать Копенгагенским критериям, что как правило, занимает несколько лет.

    При этом канцлер подчеркнул, что для Украины важно иметь перспективу, которая открывала бы путь к членству в ЕС.

    "Мы можем постепенно подводить Украину к Европейскому союзу. Такой путь всегда возможен, но столь быстрое вступление нереально", - сказал он.

    Мерц также отверг призывы вести прямые переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным по поводу войны в Украине.

    "В первую очередь переговоры должны проходить между Украиной и Россией. Мы здесь не выступаем посредниками", - сказал он.

    Тем не менее, германский канцлер подчеркнул, что Берлин будет оказывать и выражать "большую поддержку и надежды" на то, что переговоры в скором времени приведут к результату.

    Almaniya Kansleri: Ukraynanın Aİ-yə tezliklə daxil olması mümkün deyil
    Merz says fast-track EU membership for Ukraine not feasible

