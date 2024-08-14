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В Германии закрыли авиабазу НАТО из-за подозрений в возможной диверсии

В Германии закрыли авиабазу НАТО из-за подозрений в возможной диверсии Авиабаза в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии была закрыта из-за подозрений в возможной диверсии.
Другие страны
14 августа 2024 г. 17:01
В Германии закрыли авиабазу НАТО из-за подозрений в возможной диверсии

Авиабаза в Гайленкирхене (федеральная земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии была закрыта из-за подозрений в возможной диверсии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила газета Süddeutsche Zeitung.

Представитель территориального командования сообщил о том, что казармы также были закрыты. Ведется проверка на предмет возможного загрязнения питьевой воды. На базе имеется собственный водопровод. В Гайленкирхене базируются самолеты-разведчики НАТО.

Согласно неподтвержденной информации, подозрения в диверсии усилились в связи с закрытием казарм Бундесвера в кёльнском районе Ван, предположительно из-за показаний задержанного лица. Представитель территориального командования, однако, изначально не смог подтвердить эти сведения. По его словам, в настоящее время задействованы органы безопасности.

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Версия на английском языке NATO airbase in Germany shut down amid sabotage fears

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