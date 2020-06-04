​В Германии за сутки выявили 394 случаев коронавируса

Число выявленных зараженных коронавирусом нового типа в Германии за сутки увеличилось на 394, скончались 30 человек.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

По данным института, за все время в ФРГ зарегистрировали 182 764 случая заболевания, скончался 8 581 пациент с COVID-19, более 167 тысяч заразившихся вылечились.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 209), Северном Рейне-Вестфалии (38 297) и Баден-Вюртемберге (34 830). В Берлине зафиксированы 6 901 случай заражения.