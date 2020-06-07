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В Германии за сутки выявили 301 случай COVID-19

В Германии за сутки выявили 301 случай COVID-19

Количество случаев заражения коронавирусом нового типа в Германии за последние сутки увеличилось на 301, еще 22 человека скончались.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает институт Роберта Коха, который входит в структуру минздрава ФРГ и ведет статистику заболеваемости COVID-19 в стране.

Общее число случаев заражения достигло 183 979, за все время после заражения коронавирусом скончались 8 668 человек. Свыше 169 тысяч выздоровели.

Наибольшее количество случаев заражения зафиксировано в Баварии (47 334), Северном Рейне-Вестфалии (38 616) и Баден-Вюртемберге (34 912). В Берлине зафиксированы 6 997 случаев заражения.

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