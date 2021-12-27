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В Германии выросло число случаев подделки паспортов вакцинации

В Германии выросло число случаев подделки паспортов вакцинации Более 11 тыс. дел по продаже и покупке поддельных паспортов вакцинации против COVID-19 расследуются в настоящее время в Германии.
Другие страны
27 декабря 2021 г. 03:47
В Германии выросло число случаев подделки паспортов вакцинации

Более 11 тыс. дел по продаже и покупке поддельных паспортов вакцинации против COVID-19 расследуются в настоящее время в Германии.

Как передает Report, об этом сообщает газета Tageszeitung со ссылкой на результаты опроса.

Так, только в Баварии за период с начала 2021 года было обнаружено более 3 тыс. случаев распространения поддельных паспортов вакцинации, в Берлине - 1 028 случаев, в федеральной земле Шлезвиг-Гольштейн зафиксировано 560 поддельных удостоверений.

Tageszeitung отмечает, что в Государственном управлении уголовной полиции Берлина сообщили о том, что поддельные документы такого рода продают по цене от 50 до 350 евро, и продают их на таких платформах, как Telegram, WhatsApp и eBay.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada saxta COVID-19 pasportlarının satışı ilə bağlı 11 mindən çox fakt araşdırılır

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