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В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса

В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса На юге Германии вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса
Другие страны
22 сентября 2021 г. 00:30
В Германии задержали мужчину, взявшего в заложники пассажиров автобуса

Полиция задержала мужчину, взявшего трех заложников в населенном пункте Грединг (земля Бавария).

Об этом передает Report со ссылкой на немецкие СМИ.

Других подробностей пока не сообщается.

23:46

На юге Германии вооруженный человек взял в заложники троих пассажиров автобуса, сообщает Report со ссылкой на немецкие СМИ.

По данным DPA, полиция уже перекрыла часть автомагистрали А9 рядом с населенным пунктом Грединг (земля Бавария).

В свою очередь, газета BILD пишет, что в автобусе между пассажирами произошла ссора, после чего один из них достал оружие и начал им угрожать.

СМИ отмечают, что сейчас внутри автобуса остались два водителя и вооруженный человек. Некоторые издания указывают на трех заложников. Остальные пассажиры покинули салон.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada avtobusda sərnişinləri girov götürən şəxs tutulub

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