В Германии в принудительном порядке отзывают 127 тысяч дизельных Audi

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Баку. 21 января. REPORT.AZ/Федеральное автомобильное управление Германии приказало в обязательном порядке отозвать 127 тысяч новых моделей Audi с дизельным двигателем V6 TDI из-за скандала с выбросами выхлопных газов.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости.

Сообщается, что власти ФРГ зафиксировали в моделях A4, A5, A6, A7, A8, Q5 и Q7 "незаконные механизмы отключения систем очистки". Помимо этого, в ведомстве грозятся запретить продажу автомобилей Audi A8, вышедших раньше середины 2017 года.

Ко 2 февраля компания Audi обязана представить автомобильному управлению свои инициативы относительно того, как можно справляться с манипуляциями. Ведомство борется со стратегией производителей, при которой система контроля выхлопов работает только на стадии тестирования автомобилей и выключается, когда те выезжают на дорогу