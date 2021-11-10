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В Германии установлен новый антирекорд по числу заражений COVID-19

В Германии установлен новый антирекорд по числу заражений COVID-19 Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 39 676, что стало новым максимумом за все время пандемии.
Другие страны
10 ноября 2021 г. 09:59
В Германии установлен новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 39 676, что стало новым максимумом за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института Роберта Коха.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 5 ноября, когда за сутки было выявлено 37 120 случаев заражения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 844 054 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за сутки в стране умерли 236 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 96 963.

На прошлой неделе и. о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является, прежде всего, "пандемией непривитых". Шпан посетовал на недостаточные темпы бустерной вакцинации.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada COVID-19-a yoluxma sayında yeni antirekord qeydə alınıb
Версия на английском языке Germany sees its highest increase in daily COVID incidence

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