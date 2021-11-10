В Германии установлен новый антирекорд по числу заражений COVID-19

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 39 676, что стало новым максимумом за все время пандемии.

Число подтвержденных новых случаев заражения коронавирусом в Германии возросло за сутки на 39 676, что стало новым максимумом за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют опубликованные в среду данные Института Роберта Коха.

Предыдущий антирекорд был зафиксирован 5 ноября, когда за сутки было выявлено 37 120 случаев заражения, передает Report со ссылкой на ТАСС.

С начала эпидемии инфекция была обнаружена у 4 844 054 жителей ФРГ. От последствий заболевания, вызываемого коронавирусом, за сутки в стране умерли 236 пациентов. Общее число летальных исходов за все время пандемии в Германии достигло 96 963.

На прошлой неделе и. о. министра здравоохранения ФРГ Йенс Шпан заявил, что Германия столкнулась с четвертой волной пандемии, которая, по его словам, является, прежде всего, "пандемией непривитых". Шпан посетовал на недостаточные темпы бустерной вакцинации.