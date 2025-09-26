Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ зеленая энергия День памяти
    В Германии расследуют случаи обнаружения БПЛА на предмет возможного шпионажа

    Другие страны
    • 26 сентября, 2025
    • 19:57
    В Германии инициировали расследование на предмет возможного шпионажа и саботажа после инцидента с беспилотниками.

    Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила глава МВД земли Шлезвиг-Гольштейн Сабина Зюттерлин-Вак.

    По ее словам, беспилотники были замечены минувшей ночью, после чего местные власти решили начать расследование. "Отчасти из-за недавних инцидентов в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн находится в тесном и постоянном взаимодействии с федеральным правительством и вооруженными силами Германии", - отметила она.

