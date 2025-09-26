В Германии расследуют случаи обнаружения БПЛА на предмет возможного шпионажа
- 26 сентября, 2025
- 19:57
В Германии инициировали расследование на предмет возможного шпионажа и саботажа после инцидента с беспилотниками.
Как сообщает Report со ссылкой на агентство Reuters, об этом заявила глава МВД земли Шлезвиг-Гольштейн Сабина Зюттерлин-Вак.
По ее словам, беспилотники были замечены минувшей ночью, после чего местные власти решили начать расследование. "Отчасти из-за недавних инцидентов в Дании и других европейских странах Шлезвиг-Гольштейн находится в тесном и постоянном взаимодействии с федеральным правительством и вооруженными силами Германии", - отметила она.
