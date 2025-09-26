Almaniya PUA insidentindən sonra təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb

İlham Əliyev BMT Baş Assambleyası III MDB Oyunları yaşıl enerji Anım günü
    Almaniya pilotsuz uçuş aparatları (PAU) ilə bağlı insidentdən sonra mümkün casusluq və təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb.

    "Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şlezviq-Holştayn federal torpağının daxili işlər naziri Sabina Zütterlin-Vak məlumat verib.

    O, dronların dünən gecə aşkarlandığını, bundan sonra yerli hakimiyyət orqanlarının araşdırmaya başlamaq qərarına gəldiyini bildirib.

    "Qismən Danimarka və digər Avropa ölkələrində baş verən son hadisələrə görə Şlezviq-Holştayn federal hökumət və Almaniya Silahlı Qüvvələri ilə sıx və davamlı əməkdaşlıq edir", - o deyib.

