Almaniya PUA insidentindən sonra təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb
Digər ölkələr
- 26 sentyabr, 2025
- 21:41
Almaniya pilotsuz uçuş aparatları (PAU) ilə bağlı insidentdən sonra mümkün casusluq və təxribatla bağlı araşdırmalara başlayıb.
"Report" "Reuters"ə istinadən xəbər verir ki, bu barədə Şlezviq-Holştayn federal torpağının daxili işlər naziri Sabina Zütterlin-Vak məlumat verib.
O, dronların dünən gecə aşkarlandığını, bundan sonra yerli hakimiyyət orqanlarının araşdırmaya başlamaq qərarına gəldiyini bildirib.
"Qismən Danimarka və digər Avropa ölkələrində baş verən son hadisələrə görə Şlezviq-Holştayn federal hökumət və Almaniya Silahlı Qüvvələri ilə sıx və davamlı əməkdaşlıq edir", - o deyib.
