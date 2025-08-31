В Германии рассказали о гибели четырех кандидатов от АдГ перед выборами
- 31 августа, 2025
- 14:57
Четыре кандидата от "Альтернативы для Германии" (АдГ) умерли незадолго до начала сентябрьских выборов в Северном Рейне-Вестфалии.
Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х директор института государственных финансов Ганноверского университета Стефан Хомбург.
"Статистически это практически невозможно", - заявил профессор экономики.
Речь идет 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и Стефане Берендесе, которому было 59 лет. Сообщается, что все инциденты произошли внезапно, в течение последних двух недель.
Выборы в местные административные органы в Северном Рейне-Вестфалии состоятся 14 сентября.
