    • 31 августа, 2025
    • 14:57
    В Германии рассказали о гибели четырех кандидатов от АдГ перед выборами

    Четыре кандидата от "Альтернативы для Германии" (АдГ) умерли незадолго до начала сентябрьских выборов в Северном Рейне-Вестфалии.

    Как передает Report, об этом сообщил в соцсети Х директор института государственных финансов Ганноверского университета Стефан Хомбург.

    "Статистически это практически невозможно", - заявил профессор экономики.

    Речь идет 66-летнем Ральфе Ланге, 59-летнем Вольфганге Зайтце, 71-летнем Вольфганге Клингере и Стефане Берендесе, которому было 59 лет. Сообщается, что все инциденты произошли внезапно, в течение последних двух недель.

    Выборы в местные административные органы в Северном Рейне-Вестфалии состоятся 14 сентября.

