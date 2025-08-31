Almaniyada seçkiqabağı AfD-nin dörd namizədi ölüb
Digər ölkələr
- 31 avqust, 2025
- 16:27
Şimali Reyn-Vestfaliyada sentyabrda keçiriləcək seçkilərin başlamasına az qalmış "Almaniya üçün Alternativ" Partiyasının (AfD) dörd namizədi dünyasını dəyişib.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Hannover Universitetinin Dövlət Maliyyə İnstitutunun direktoru Stefan Homburq "X" sosial şəbəkəsində məlumat paylaşıb.
"Statistikaya görə, bu, demək olar ki, mümkün deyil"- professor qeyd edib.
Dünyasını dəyişənlər 66 yaşlı Ralf Lanq, 59 yaşlı Volfqanq Seyts, 71 yaşlı Volfqanq Klinqer və 59 yaşlı Stefan Berendesdir. Bütün hadisələrin son iki həftə ərzində qəfil baş verdiyi bildirilir.
Şimali Reyn-Vestfaliyada yerli hökumət seçkiləri sentyabrın 14-də keçiriləcək.
