В Германии раскрыли, как Евросоюз предопределил себе упадок
Другие страны
- 26 января, 2026
- 22:17
Евросоюз предопределил свой упадок решением полностью отказаться от поставок российского газа.
Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написала лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.
Политик заявила, что соответствующим решением Брюссель обозначил полную зависимость от газа из Соединенных Штатов. В связи с этим Вагенкнехт сочла "нытье" Евросоюза об империализме американского лидера Дональда Трампа лицемерием.
"Те, кто превращает себя в червей, не должны жаловаться, когда их топчут ногами", - написала она.
Последние новости
22:38
Турция и ЕС обсудили вопросы безопасности ЕвропыВ регионе
22:38
Хакан Фидан и представители ХАМАС обсудили ситуацию в ГазеВ регионе
22:32
"Валенсия" подписала полузащитника сборной АргентиныФутбол
22:17
В Германии раскрыли, как Евросоюз предопределил себе упадокДругие страны
22:09
ЕК одобрила финансирование для второй группы стран в рамках SAFEДругие страны
21:57
Лариджани: Некоторые лидеры протестов задержаныВ регионе
21:49
Зеленский: Украина усиленно готовится к встрече с США и РФ 1 февраляДругие страны
21:47
Посол США в Канаде: Отказ Оттавы от F-35 заставил бы Вашингтон корректировать пакт NORADДругие страны
21:41