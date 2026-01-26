Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Азербайджано-израильские отношения
    • 26 января, 2026
    • 22:17
    В Германии раскрыли, как Евросоюз предопределил себе упадок

    Евросоюз предопределил свой упадок решением полностью отказаться от поставок российского газа.

    Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написала лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

    Политик заявила, что соответствующим решением Брюссель обозначил полную зависимость от газа из Соединенных Штатов. В связи с этим Вагенкнехт сочла "нытье" Евросоюза об империализме американского лидера Дональда Трампа лицемерием.

    "Те, кто превращает себя в червей, не должны жаловаться, когда их топчут ногами", - написала она.

    Германия российский газ Брюссель США

