В Германии раскрыли, как Евросоюз предопределил себе упадок

Евросоюз предопределил свой упадок решением полностью отказаться от поставок российского газа.

Как передает Report, об этом на своей странице в соцсети Х написала лидер немецкой партии "Союз Сары Вагенкнехт - За разум и справедливость" (ССВ) Сара Вагенкнехт.

Политик заявила, что соответствующим решением Брюссель обозначил полную зависимость от газа из Соединенных Штатов. В связи с этим Вагенкнехт сочла "нытье" Евросоюза об империализме американского лидера Дональда Трампа лицемерием.

"Те, кто превращает себя в червей, не должны жаловаться, когда их топчут ногами", - написала она.