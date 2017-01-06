В Германии при пожаре в приюте для беженцев пострадали 30 человек

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Тридцать человек пострадали при пожаре в приюте для беженцев, который расположен в небольшом германском населенном пункте Хефельхоф (земля Северный Рейн-Вестфалия).

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA.

Все пострадавшие госпитализированы, большинство из них отравились дымом.

В настоящее время пожар удалось потушить. "Здание выгорело почти полностью", - приводит агентство слова представителя местной полиции.

Что стало причиной возгорания, пока неизвестно. Всего в приюте проживали 500 человек.