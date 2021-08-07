В Германии подсчитали, что вакцинация помогла избежать 38 тыс. смертей от коронавируса

Прививочная кампания в Германии помогла снизить число умерших от коронавируса на 38 тыс. и избежать 700 тыс. случаев инфицирования.

Прививочная кампания в Германии помогла снизить число умерших от коронавируса на 38 тыс. и избежать 700 тыс. случаев инфицирования.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает в субботу агентство DPA, который поделился данными в новом докладе Института Роберта Коха.

"Имеющиеся в нашем распоряжении данные демонстрируют однозначную пользу от вакцинации в первые 6,5 месяца прививочной кампании, - говорится в докладе. - Такая статистика ясно демонстрирует, что прививки открывают нам путь к концу пандемии".

В настоящее время два компонента вакцины от коронавируса получили более 53% населения (44 млн человек). 63% жителей (51,5 млн) сделана как минимум одна прививка.