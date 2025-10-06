В Германии подожгли один из штабов партии ХСС

Неизвестные подожгли в Мюнхене центральный штаб входящей в правящую коалицию ФРГ баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС).

Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба мюнхенской полиции.

"Прохожим удалось потушить огонь с помощью огнетушителя", - заявили правоохранители.

Отмечается, что подозреваемых не задержали, по факту поджога было начато расследование.

При пожаре никто не пострадал, однако зданию причинен материальный ущерб в несколько тысяч евро.