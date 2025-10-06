Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ II Национальный форум по конкуренции
    В Германии подожгли один из штабов партии ХСС

    Другие страны
    • 06 октября, 2025
    • 01:38
    В Германии подожгли один из штабов партии ХСС

    Неизвестные подожгли в Мюнхене центральный штаб входящей в правящую коалицию ФРГ баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС).

    Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба мюнхенской полиции.

    "Прохожим удалось потушить огонь с помощью огнетушителя", - заявили правоохранители.

    Отмечается, что подозреваемых не задержали, по факту поджога было начато расследование.

    При пожаре никто не пострадал, однако зданию причинен материальный ущерб в несколько тысяч евро.

    пожар Германия правящая коалиция Христианско-социальный союз (ХСС)
    Almaniyada hakim koalisiyaya daxil olan partiyanın qərargahlarından biri yandırılıb

    Лента новостей