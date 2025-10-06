В Германии подожгли один из штабов партии ХСС
Другие страны
- 06 октября, 2025
- 01:38
Неизвестные подожгли в Мюнхене центральный штаб входящей в правящую коалицию ФРГ баварской партии Христианско-социальный союз (ХСС).
Как передает Report, об этом сообщила пресс-служба мюнхенской полиции.
"Прохожим удалось потушить огонь с помощью огнетушителя", - заявили правоохранители.
Отмечается, что подозреваемых не задержали, по факту поджога было начато расследование.
При пожаре никто не пострадал, однако зданию причинен материальный ущерб в несколько тысяч евро.
Последние новости
02:11
Трамп анонсировал создание новой атомной подлодки класса VirginiaДругие страны
01:38
В Германии подожгли один из штабов партии ХССДругие страны
01:20
Рубио назвал следующего кандидата от республиканцев на пост президентаДругие страны
01:02
Азербайджан сохранил второе место в медальном зачете III Игр СНГКомандные
00:54
Гросси: Мой доклад не был причиной атаки нa ИранВ регионе
00:16
Вучич может оставить пост президента СербииДругие страны
23:41
Президенты Турции и Узбекистана посетят АзербайджанВнешняя политика
23:29
Столтенберг: Трамп оставил Исландию в НАТО для отслеживания подлодок РФДругие страны
23:02