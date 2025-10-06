Almaniyada hakim koalisiyaya daxil olan partiyanın qərargahlarından biri yandırılıb
- 06 oktyabr, 2025
- 01:19
Naməlum şəxslər Almaniyanın hakim koalisiyasına daxil olan Bavariya Xristian Sosial Birliyinin Münhendəki qərargahını yandırıblar.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə Münhen polisinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.
Hüquq-mühafizə orqanlarının nümayəndələri bildiriblər ki, yerli sakinlər yanğınsöndürənlə alovun qarşısını alıblar.
Hadisə ilə bağlı heç bir şübhəli saxlanılmayıb, araşdırma başlanılıb.
Yanğın zamanı xəsarət alan olmasa da, binaya maddi ziyan dəyib.
