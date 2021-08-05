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В Германии планируют отменить бесплатные тесты на COVID-19

В Германии планируют отменить бесплатные тесты на COVID-19 Бесплатные тесты на COVID могут быть отменены в Германии с середины октября.
Другие страны
5 августа 2021 г. 14:40
В Германии планируют отменить бесплатные тесты на COVID-19

Бесплатные тесты на COVID могут быть отменены в Германии с середины октября.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан.

"Становится очевидным, что тесты для людей, которые могли быть вакцинированы, больше не будут бесплатными с середины октября", - приводит слова министра пресс-служба бундестага ФРГ.

Ранее Шпан провел встречу с депутатами профильного комитета и обсудил с ними ситуацию с коронавирусом в стране.

В Германии с 8 марта вступило в силу положение о тестировании на COVID-19, в соответствии с которым все граждане ФРГ имеют возможность один раз в неделю сделать бесплатный антиген-тест (РоС-тест) на коронавирус в специальных центрах, аптеках и медицинских практиках. Для получения теста нужно предъявить удостоверение личности или карту страхования. Оплату этих тестов взяло на себя государство, первые выплаты компенсаций за тестирование начались в апреле. Негативный тест на коронавирус необходим для посещения ресторанов и кафе (закрытых помещений), других заведений. От теста освобождаются лица, получившие полную защиту от вируса посредством вакцинации, а также переболевшие граждане. Они должны предоставить документы, подтверждающие их статус.

По информации газеты Rheinische Post со ссылкой на ведомство соцстрахования, в 2021 году Германия выплатила почти 3,7 миллиарда евро за проведение для граждан бесплатных экспресс-тестов. Ранее сообщалось о том, что 53,6% граждан Германии уже получили полную защиту от коронавируса в результате вакцинации, 62,1% привились пока однократно.

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Версия на английском языке Germany eyes canceling free COVID-19 tests for all

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