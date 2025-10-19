Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    В Германии обнаружили крупное месторождение лития

    Другие страны
    • 19 октября, 2025
    • 01:21
    В Германии обнаружили крупное месторождение лития

    Компания Neptune Energy сообщила, что обнаружила крупное месторождение лития в регионе Альтмарк германской федеральной земли Саксония-Анхальт.

    Как передает Report, об этом пишет газета Bild.

    Это, как отмечает издание, может стать переломным моментом для будущего автомобильной промышленности ФРГ. Литий является важнейшим компонентом аккумуляторных батарей, используемых в электромобилях, смартфонах и планшетах. По данным Neptune Energy, в регионе Альтмарк находится месторождение с запасами 43 млн тонн эквивалента карбоната лития. Если прогнозы оправдаются, то оно окажется одним из крупнейших в мире проектных месторождений лития, подчеркивает Bild.

    Добыча сырья традиционным способом осуществляться не будет. Планируется выкачивать термальную воду из глубин на поверхность, литий будет извлекаться с помощью системы фильтров, а вода будет закачиваться обратно, указывает газета.

    Согласно оценке компании IW Consult, "потенциальная валовая добавленная стоимость по всей Германии в период с 2025 по 2042 год в случае полной реализации проекта составит €6,4 млрд". Это может привести к созданию до 1,5 тыс. рабочих мест.

    Однако в Минэкономики Саксонии-Анхальт пояснили, что "потенциальный проект по добыче лития в регионе Альтмарк в настоящее время находится на очень ранней стадии". "Сможет ли он внести конкретный вклад в обеспечение внутреннего и европейского рынков литием, можно будет с достаточной уверенностью оценить только после завершения демонстрационной фазы проекта", - заметила представитель ведомства.

    Тем не менее в трех завершенных пилотных проектах компания Neptune Energy уже продемонстрировала, что добыча лития может быть успешной, указала Bild. Если все пойдет по плану, этап промышленной добычи должен начаться в 2033 году - после получения всех разрешений, заключает газета.

