İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Milli Şəhərsalma Forumu Müstəqilliyin Bərpası Günü

    Almaniyada böyük litium yatağı aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    • 19 oktyabr, 2025
    • 02:23
    Almaniyada böyük litium yatağı aşkarlanıb

    "Neptune Energy" şirkəti Almaniyanın Saksoniya-Anhalt federal ərazisinin Altmark regionunda böyük litium yatağının kəşf edildiyini açıqlayıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bild" qəzeti məlumat yayıb.

    Nəşr qeyd edib ki, bu, Almaniyanın avtomobil sənayesinin gələcəyi üçün dönüş nöqtəsi ola bilər. Litium elektrik avtomobillərində, smartfonlarda və planşetlərdə istifadə olunan batareyaların mühüm tərkib hissəsidir.

    "Neptune Energy"nin məlumatına görə, Altmark regionunda 43 milyon ton litium karbonat ekvivalentində ehtiyata malik yataq var. Proqnozlar doğru olsa, bu, dünyanın ən böyük litium yataqlarından biri olacaq.

    Mineralın hasilatı ənənəvi üsullarla aparılmayacaq. Qəzet qeyd edir ki, plan termal suyun dərinliklərdən səthə vurulması, filtr sistemindən istifadə edərək litiumun çıxarılması və suyun yenidən dərinliyə vurulmasından ibarətdir.

    "IW Consult" şirkətinin hesablamasına görə, əgər layihə tam şəkildə həyata keçirilsə, 2025-2042-ci illərdə Almaniya üçün potensial əlavə dəyər ümumilikdə 6,4 milyard avro təşkil edəcək. Bu, 1 500-ə qədər iş yerinin yaradılmasına səbəb ola bilər.

    Bununla belə, Saksoniya-Anhaltın İqtisadiyyat Nazirliyi bildirib ki, Altmark regionunda potensial litium hasilatı layihəsi hazırda çox erkən mərhələdədir.

    litium Almaniya Kəşf
    В Германии обнаружили крупное месторождение лития

    Son xəbərlər

    02:23

    Almaniyada böyük litium yatağı aşkarlanıb

    Digər ölkələr
    01:56

    İsrail Qəzzada öldürülən daha iki girovun nəşini qəbul edib

    Digər ölkələr
    01:48

    Netanyahu: Müharibə HƏMAS-ın tərksilahından və Qəzzanın silahsızlaşmasından sonra bitəcək

    Digər ölkələr
    01:21

    Tailand və Kamboca ağır silahların sərhəddən çıxarılması ilə bağlı razılığa gəliblər

    Digər ölkələr
    00:48
    Foto

    "Neftçi"nin yeni transferi Vensan Abubakar Bakıya gəlib

    Futbol
    00:36

    Tramp: Narkotik daşıyan sualtı qayıq ABŞ-yə gələrkən məhv edilib

    Digər ölkələr
    00:12

    Fidan: Rusiya-Ukrayna müharibəsinin həllində irəliləyişin olacağına ümid edirik

    Region
    23:57

    Almaniya çempionatı: "Bavariya" "Borussiya"nı məğlub edib

    Futbol
    23:43

    Türkiyəli nazir: Azərbaycanla çiyin-çiyinə addımlamağa davam edəcəyik

    Region
    Bütün Xəbər Lenti