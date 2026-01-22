В Германии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, проводится эвакуация
- 22 января, 2026
- 12:16
В городе Аахене, Германия, была обнаружена 250-килограммовая бомба времен Второй мировой войны.
Как передает Report, об этом сообщают германские СМИ.
Отмечается, что найденная бомба ставит под угрозу жизни 6200 человек. В радиусе 400 метров от места обнаружения проводится эвакуация.
