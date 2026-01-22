Almaniyada 250 kiloluq bomba aşkarlanıb, 400 metr radiusda təxliyə həyata keçirilir
Digər ölkələr
- 22 yanvar, 2026
- 12:24
Almaniyanın Aaxen şəhərində İkinci Dünya müharibəsi dövrünə aid 250 kiloqramlıq bomba aşkarlanıb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya KİV-ləri məlumat yayıb.
Bildirilib ki, bomba 6200 nəfərin həyatı üçün təhlükə yaradır. Bombanın aşkarlandığı yerdən 400 metr radiusda təxliyə həyata keçirilir.
Son xəbərlər
13:18
Ötən il Səudiyyə Ərəbistanı humanitar yardım üzrə dünyada ikinci yerdə olubXarici siyasət
13:17
Özəl tibb müəssisələri üçün onkoloji xidmətlə bağlı akkreditasiya standartının hazırlanması təklif olunurMilli Məclis
13:13
Adil Vəliyev: Özəl xəstəxanada onkoloji yardımın göstərilməsi ilə könüllü sığorta sistemi işə düşəcəkSağlamlıq
13:13
NATO Danimarka, Qrenlandiya və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qoruyacaqDigər ölkələr
13:12
Gürcüstanın Azərbaycana avtomobil idxalı 39 % azalıbİnfrastruktur
13:05
Azərbaycanda uşaq əməyinə görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulurSosial müdafiə
13:04
Gürcüstan ötən il Azərbaycandan neft və neft yağları idxalını 80 %-ə yaxın artırıbEnergetika
13:03
Gürcüstanda yeni dövlət qurumu yaradılırRegion
13:03