İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi
    İlham Əliyev WUF13 Davos İqtisadi Forumu-2026 Azərbaycanla Ermənistan arasında sülh prosesi

    Almaniyada 250 kiloluq bomba aşkarlanıb, 400 metr radiusda təxliyə həyata keçirilir

    Digər ölkələr
    • 22 yanvar, 2026
    • 12:24
    Almaniyada 250 kiloluq bomba aşkarlanıb, 400 metr radiusda təxliyə həyata keçirilir

    Almaniyanın Aaxen şəhərində İkinci Dünya müharibəsi dövrünə aid 250 kiloqramlıq bomba aşkarlanıb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə Almaniya KİV-ləri məlumat yayıb.

    Bildirilib ki, bomba 6200 nəfərin həyatı üçün təhlükə yaradır. Bombanın aşkarlandığı yerdən 400 metr radiusda təxliyə həyata keçirilir.

    В Германии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны, проводится эвакуация

    Son xəbərlər

    13:18

    Ötən il Səudiyyə Ərəbistanı humanitar yardım üzrə dünyada ikinci yerdə olub

    Xarici siyasət
    13:17

    Özəl tibb müəssisələri üçün onkoloji xidmətlə bağlı akkreditasiya standartının hazırlanması təklif olunur

    Milli Məclis
    13:13

    Adil Vəliyev: Özəl xəstəxanada onkoloji yardımın göstərilməsi ilə könüllü sığorta sistemi işə düşəcək

    Sağlamlıq
    13:13

    NATO Danimarka, Qrenlandiya və şimal ölkələrini Rusiyanın təhdidlərindən qoruyacaq

    Digər ölkələr
    13:12

    Gürcüstanın Azərbaycana avtomobil idxalı 39 % azalıb

    İnfrastruktur
    13:05

    Azərbaycanda uşaq əməyinə görə məsuliyyətin sərtləşdirilməsi nəzərdə tutulur

    Sosial müdafiə
    13:04

    Gürcüstan ötən il Azərbaycandan neft və neft yağları idxalını 80 %-ə yaxın artırıb

    Energetika
    13:03

    Gürcüstanda yeni dövlət qurumu yaradılır

    Region
    13:03

    Ötən il qayda pozuntularına görə işəgötürənlər ümumilikdə 9300 manat cərimələnib

    Sosial müdafiə
    Bütün Xəbər Lenti