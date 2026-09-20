В Германии начали обязательный медосмотр 18-летних мужчин для службы в Бундесвере

Вооруженные силы Германии (Бундесвер) начали обязательные медицинские проверки для 18-летних мужчин.

Как передает Report со ссылкой на Berliner Morgenpost, медосмотр должен определить годность немецких мужчин к военной службе в рядах Бундесвера.

С июля процедуру прошли около тысячи молодых людей. К концу августа им были разосланы более 451 тыс. анкет, при этом в них они указали на свое нежелание служить в Бундесвере.

Также в Германии планируют создать 24 центра для медицинского освидетельствования будущих рекрутов.