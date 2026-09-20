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    Ильхам Алиев Гран-при Азербайджана Формулы-1 Мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Удары США по Ирану

    В Германии начали обязательный медосмотр 18-летних мужчин для службы в Бундесвере

    Другие страны
    • 20 сентября, 2026
    • 02:41
    В Германии начали обязательный медосмотр 18-летних мужчин для службы в Бундесвере

    Вооруженные силы Германии (Бундесвер) начали обязательные медицинские проверки для 18-летних мужчин.

    Как передает Report со ссылкой на Berliner Morgenpost, медосмотр должен определить годность немецких мужчин к военной службе в рядах Бундесвера.

    С июля процедуру прошли около тысячи молодых людей. К концу августа им были разосланы более 451 тыс. анкет, при этом в них они указали на свое нежелание служить в Бундесвере.

    Также в Германии планируют создать 24 центра для медицинского освидетельствования будущих рекрутов.

    Федеративная Республика Германия (ФРГ) Вооруженные силы
    Almaniyada Bundesverdə xidmət üçün 18 yaşlı kişilərin məcburi tibbi müayinəsinə başlanılıb

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