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    Almaniyada Bundesverdə xidmət üçün 18 yaşlı kişilərin məcburi tibbi müayinəsinə başlanılıb

    Digər ölkələr
    • 20 sentyabr, 2026
    • 03:40
    Almaniyada Bundesverdə xidmət üçün 18 yaşlı kişilərin məcburi tibbi müayinəsinə başlanılıb

    Almaniya Silahlı Qüvvələri (Bundesver) 18 yaşlı kişilər üçün məcburi tibbi yoxlamalara başlayıb.

    "Report" "Berliner Morgenpost"a istinadən xəbər verir ki, tibbi müayinə alman kişilərinin Bundesver sıralarında hərbi xidmətə yararlılığını müəyyən etməlidir.

    İyul ayından bəri minə yaxın gənc proseduru keçib. Avqustun sonuna qədər onlara 451 mindən çox anket göndərilib, bununla belə onlar anketlərdə Bundesverdə xidmət etmək istəmədiklərini qeyd ediblər.

    Həmçinin Almaniyada gələcək çağırışçıların tibbi müayinəsi üçün 24 mərkəzin yaradılması planlaşdırılır.

    Almaniya Bundesver Hərbi xidmət
    В Германии начали обязательный медосмотр 18-летних мужчин для службы в Бундесвере

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