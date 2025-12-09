Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров
Elvis
    Ильхам Алиев WUF13 Бюджетный пакет Неделя волонтёров

    В Германии на следующей неделе одобрят оборонные заказы на рекордные 52 млрд евро

    Другие страны
    • 09 декабря, 2025
    • 14:01
    В Германии на следующей неделе одобрят оборонные заказы на рекордные 52 млрд евро

    Парламент Германии на следующей неделе одобрит 29 оборонных контракта на рекордную сумму в 52 млрд евро.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Это самые дорогостоящие государственные контракты, которые одобрит бюджетный комитет нижней палаты Бундестага на закрытом заседании.

    Заказы охватывают широкий спектр материалов и услуг, в том числе 22 млрд евро на базовое военное снаряжение и одежду, 4,2 млрд евро - боевые машины пехоты Puma, 3 млрд евро - ракеты-перехватчики и пусковые установки противовоздушной обороны Arrow 3 и 1,6 млрд евро - спутники наблюдения.

    Германия оборонные контракты
    Elvis

    Последние новости

    14:38

    Посол Молдовы: Обсуждаем с Азербайджаном различные аспекты по газовому сотрудничеству

    Энергетика
    14:36
    Фото
    Видео

    В Зардабе перевернулся автомобиль, погибли два человека - ОБНОВЛЕНО

    Происшествия
    14:34

    КТЖ планирует в 2026г выйти на IPO

    Финансы
    14:28

    Эльчин Амирбеков рассказал в Брюсселе о минной проблеме и региональных транспортных проектах

    Внешняя политика
    14:23

    Гендиректор IATA: Производство SAF отстает, авиакомпании пересмотрят планы

    Инфраструктура
    14:18

    Песков: Встреча Путина с главой МИД Ирана на этой неделе не планируется

    Другие страны
    14:15

    Посол: Отношения Кишинева и Баку достигли уровня содержательного политического партнерства

    Внешняя политика
    14:14

    Минобороны РФ подтвердило крушение своего самолета - ОБНОВЛЕНО-2

    Другие страны
    14:01

    В Германии на следующей неделе одобрят оборонные заказы на рекордные 52 млрд евро

    Другие страны
    Лента новостей