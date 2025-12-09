В Германии на следующей неделе одобрят оборонные заказы на рекордные 52 млрд евро
- 09 декабря, 2025
- 14:01
Парламент Германии на следующей неделе одобрит 29 оборонных контракта на рекордную сумму в 52 млрд евро.
Как передает Report, об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.
Это самые дорогостоящие государственные контракты, которые одобрит бюджетный комитет нижней палаты Бундестага на закрытом заседании.
Заказы охватывают широкий спектр материалов и услуг, в том числе 22 млрд евро на базовое военное снаряжение и одежду, 4,2 млрд евро - боевые машины пехоты Puma, 3 млрд евро - ракеты-перехватчики и пусковые установки противовоздушной обороны Arrow 3 и 1,6 млрд евро - спутники наблюдения.
