Almaniya 52 milyard avroluq müdafiə sifarişlərini təsdiqləyəcək
- 09 dekabr, 2025
- 15:24
Almaniya Parlamenti növbəti həftə 52 milyard avro məbləğində 29 müdafiə müqaviləsini təsdiqləyəcək.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Bloomberg" agentliyi mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Bunlar Bundestaqın aşağı palata büdcə komitəsinin qapalı iclasında təsdiqləyəcəyi ən bahalı dövlət müqavilələridir.
Sifarişlər geniş material və xidmətlər spektrini əhatə edir, o cümlədən əsas hərbi təchizat və geyim üçün 22 milyard avro, "Puma" piyadaların döyüş maşınları üçün 4,2 milyard avro, "Arrow 3" hava hücumundan müdafiə raketləri və raket qurğuları üçün 3 milyard avro və müşahidə peykləri üçün 1,6 milyard avro.
