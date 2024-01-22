В Германии допустили выход страны из Евросоюза

Лидер крайне правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель назвала Brexit моделью для страны и допустила инициирование референдума о выходе из Европейского союза (ЕС) в случае прихода к власти.

Лидер крайне правой партии "Альтернатива для Германии" Алиса Вайдель назвала Brexit моделью для страны и допустила инициирование референдума о выходе из Европейского союза (ЕС) в случае прихода к власти.

Как передает Report, об этом она заявила в интервью The Financial Times.

Она отметила о необходимости проведения реформ в ряде институтов ЕС, в частности в Еврокомиссии.

"Но если реформа невозможна, если нам не удастся восстановить суверенитет стран-членов ЕС, мы должны позволить людям решать, как это сделала Великобритания", - заявила политик.

Как отмечает издание, данная партия с самого основания в 2013 году выступает за ограничение полномочий ЕС. Однако проведение референдума о выходе из объединения усложняется особенностями законодательства Германии и неоднозначной позиции внутри самой партии.