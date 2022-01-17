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В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 8 млн человек

В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 8 млн человек Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 34 145. Таким образом, с начала пандемии инфекция была обнаружена у 8 млн 122 жителей страны.
Другие страны
17 января 2022 г. 11:30
В Германии число заразившихся COVID-19 превысило 8 млн человек

Число новых случаев заражения коронавирусом в Германии за прошедшие сутки увеличилось на 34 145. Таким образом, с начала пандемии инфекция была обнаружена у 8 млн 122 жителей страны.

Об этом передает Report со ссылкой на ТАСС.

За сутки число умерших составило 30. Общее число летальных исходов за все время эпидемии в Германии достигло 115 649. Выздоровели около 7 млн человек. Семидневный показатель распространения коронавируса в ФРГ (число случаев заражения в течение недели на 100 тыс. человек) в настоящее время достиг нового рекордного значения и составил 528,2. Неделю назад он составлял 375,7, месяц назад - 413,7.

В январе омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим в Германии.

В настоящее время в ФРГ введены ограничения, но они существенно мягче, чем было в периоды первой, второй и третьей волн пандемии. В основном они касаются непривитых - гражданам, которые не прошли вакцинацию, нельзя посещать рестораны, театры, концерты, фитнес-клубы. Также существуют ограничения на социальные контакты.

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Версия на азербайджанском языке Almaniyada COVID-19-a yoluxanların sayı 8 milyonu ötüb

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