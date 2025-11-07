Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    В Германии более 75% опрошенных жителей недовольны работой правительства

    Другие страны
    • 07 ноября, 2025
    • 05:47
    Более 75% жителей Германии недовольны работой нынешнего правительства в составе консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) и Социал-демократической партии Германии (СДПГ).

    Как передает Report, об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного исследовательским институтом Infratest dimap для телеканала ARD.

    По его данным, 76% респондентов не удовлетворены работой коалиционного правительства, которое пришло к власти полгода назад. Довольны деятельностью кабмина лишь 22%. Для сравнения, в июне около 50% опрошенных были удовлетворены работой коалиции в составе ХДС/ХСС и СДПГ.

    На этом фоне, как выяснили социологи, снизилась и удовлетворенность двумя ключевыми фигурами в правительстве Германии. В настоящее время работой канцлера ФРГ Фридриха Мерца (ХДС) довольны лишь 26%, что на один процентный пункт меньше, чем в прошлом месяце. Министр финансов Ларс Клингбайль (СДПГ) также набрал лишь 26% (минус 5 п.п.). Рейтинг министра внутренних дел Александера Добриндта (ХСС) остался без изменений: на уровне 26%.

    Кроме того, большинство респондентов (58%) оценивают внешнеполитическую ситуацию Германии как неопределенную. Еще более негативно участники опроса настроены в отношении экономического положения Германии в мире. На данный момент всего 29% немцев полагают, что экономическое положение ФРГ является "надежным".

