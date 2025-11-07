İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13 COP30

    Sorğu: Almanların 75%-dən çoxu hökumətin fəaliyyətindən narazıdır

    Digər ölkələr
    • 07 noyabr, 2025
    • 06:26
    Sorğu: Almanların 75%-dən çoxu hökumətin fəaliyyətindən narazıdır

    Almaniya sakinlərinin 75%-dən çoxu Xristian Demokrat İttifaqı və Xristian Sosial Birlik (CDU/CSU) və Almaniya Sosial Demokrat Partiyasının (SPD) mühafizəkar blokundan ibarət hazırkı hökumətin işindən narazıdır.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "İnfratest dimap" tədqiqat institutunun "ARD" telekanalı üçün keçirdiyi sorğuda göstərilib.

    Qeyd olunub ki, respondentlərin 76%-i 6 ay əvvəl hakimiyyətə gələn koalisiya hökumətinin fəaliyyətindən narazıdır. Yalnız 22% kabinetin işini bəyənir. Müqayisə üçün qeyd edək ki, iyun ayında respondentlərin təxminən 50%-i koalisiyanın fəaliyyətindən razı qalıb.

    Bu fonda sosioloqlar Almaniya hökumətindəki iki əsas fiqurdan məmnunluğun da azaldığını müəyyən ediblər. Hazırda yalnız yerli sakinlərin 26 faizi Almaniya kansleri Fridrix Mertsin işindən razıdır ki, bu da ötən ayla müqayisədə bir faiz bəndi azdır.

    Maliyyə naziri Lars Klinqbeyl də cəmi 26% (5 faiz bəndi aşağı) toplayıb. Daxili işlər naziri Aleksander Dobrindtin reytinqi dəyişməz olaraq 26% səviyyəsində qalıb. Üstəlik, respondentlərin əksəriyyəti (58%) Almaniyanın xarici siyasət vəziyyətini qeyri-müəyyən kimi qiymətləndirib.

    Sorğuda iştirak edənlər Almaniyanın dünyadakı iqtisadi mövqeyinə daha da mənfi yanaşıblar. Hazırda almanların yalnız 29%-i ölkənin iqtisadi vəziyyətinin "təhlükəsiz" olduğuna inanır. Noyabrın 3-dən 5-dək aparılan sorğuda 1300 nəfər iştirak edib.

    Almaniya sorğu əhali partiya
    В Германии более 75% опрошенных жителей недовольны работой правительства

    Son xəbərlər

    06:26

    Sorğu: Almanların 75%-dən çoxu hökumətin fəaliyyətindən narazıdır

    Digər ölkələr
    06:00

    Tokayev: TRIPP marşrutu Orta Dəhlizin gələcək inkişafına töhfə verə bilər

    Region
    05:32

    Bolqarıstanda polisdən qaçan 6 miqrant yol qəzasında ölüb

    Digər ölkələr
    05:10

    ABŞ Prezidenti: Tramp marşrutu Mərkəzi Asiya xalqlarına kömək edəcək bir yoldur

    Region
    05:02

    Qazaxıstan "İbrahim sazişi"nə qoşulub

    Region
    04:40

    ABŞ Senatı Venesuelaya qarşı güc tətbiq etməyin tərəfdarıdır

    Digər ölkələr
    04:24

    Bundesver PUA-lara qarşı mübarizə üçün Belçikaya hərbçilər göndərib

    Digər ölkələr
    03:50

    "Gunvor" "Lukoil"in xarici aktivlərini almaq təklifini geri götürüb

    Energetika
    03:19

    Orban: Rusiya və ABŞ-nin sammitə qədər həll etməli olduğu bir neçə məsələ qalıb

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti