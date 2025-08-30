В Газе около 20 человек погибли в результате израильского обстрела жилого дома
Другие страны
- 30 августа, 2025
- 22:59
В результате израильского обстрела жилого дома, пекарни и палатки для перемещенных лиц в западной части города Газа в четверг погибли 19 человек.
Как передает Report, об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в больницах сектора Газа.
"Погибли 19 человек, в том числе шесть детей, в результате израильской бомбардировки западной части города Газа, в результате которой были атакованы здание в районе Аль-Римал, пекарня и палатка для перемещенных лиц в районе Ан-Наср", - рассказали источники.
Последние новости
23:50
Во Франции призвали к созданию союза правых сил в противовес МакронуДругие страны
23:38
Пожар на рынке Волгограда ликвидирован - ОБНОВЛЕНО-2Другие страны
23:35
В Гяндже три человека пострадали в ДТППроисшествия
23:23
В TƏBİB сообщили о состоянии мужчины, получившего ножевые ранения в Джалилабаде - ОБНОВЛЕНО-2Происшествия
23:19
Эрдоган отбыл с визитом в КитайВ регионе
23:14
NYT: Израиль в июне ликвидировал иранских командиров, отследив их через телефонДругие страны
22:59
В Газе около 20 человек погибли в результате израильского обстрела жилого домаДругие страны
22:40
Число пострадавших при атаке РФ на Запорожье возросло до 34 человекДругие страны
22:36