    Другие страны
    • 30 августа, 2025
    • 22:59
    В Газе около 20 человек погибли в результате израильского обстрела жилого дома

    В результате израильского обстрела жилого дома, пекарни и палатки для перемещенных лиц в западной части города Газа в четверг погибли 19 человек.

    Как передает Report, об этом сообщил в субботу телеканал Al Jazeera со ссылкой на источники в больницах сектора Газа.

    "Погибли 19 человек, в том числе шесть детей, в результате израильской бомбардировки западной части города Газа, в результате которой были атакованы здание в районе Аль-Римал, пекарня и палатка для перемещенных лиц в районе Ан-Наср", - рассказали источники.

