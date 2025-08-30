İsrailin Qəzzada yaşayış binasını atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölüb
Digər ölkələr
- 30 avqust, 2025
- 23:11
İsrailin Qəzza şəhərinin qərb hissəsini atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölüb.
"Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Cəzirə" telekanalı Qəzza zolağının xəstəxanalarındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.
Ölənlərdən 6-nın uşaq olduğu bildirilir.
Zərbələrdən Əl-Rimal bölgəsindəki bina, ən-Nəsr bölgəsində çörək zavodu və köçkünlər üçün çadır əziyyət çəkib.
