    İlham Əliyev Türkiyə zəfər bayramı şəhid Bakı-Ağdam qatarı Beynəlxalq İtkinlər Günü

    Digər ölkələr
    • 30 avqust, 2025
    • 23:11
    İsrailin Qəzzada yaşayış binasını atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölüb

    İsrailin Qəzza şəhərinin qərb hissəsini atəşə tutması nəticəsində 19 nəfər ölüb.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "Əl-Cəzirə" telekanalı Qəzza zolağının xəstəxanalarındakı mənbələrə istinadən məlumat yayıb.

    Ölənlərdən 6-nın uşaq olduğu bildirilir.

    Zərbələrdən Əl-Rimal bölgəsindəki bina, ən-Nəsr bölgəsində çörək zavodu və köçkünlər üçün çadır əziyyət çəkib.

    Rus Versiası
    В Газе около 20 человек погибли в результате израильского обстрела жилого дома

