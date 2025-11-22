Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    В Газе из-за израильских ударов погибли 23 человека

    22 ноября, 2025
    20:53
    • 20:53
    В Газе из-за израильских ударов погибли 23 человека

    В результате сегодняшних израильских авианалетов на сектор Газа погибли не менее 23 человека.

    Как передает Report, об этом сообщил телеканал Al Hadath.

    Отмечается, что авиаудары наносились по центральной и северной части Газы, бомбардировке подверглись жилые дома и гражданский автомобиль.

    Близкий к палестинскому движению ХАМАС информационный портал Quds утверждает, что в больницы анклава поступили также пострадавшие, в том числе дети, однако их точное число пока не приводится.

    Напомним, что 20 ноября ХАМАС обвинил Израиль в увеличении площади подконтрольной ему части сектора Газа за пределами "желтой линии". Согласно утверждениям движения, израильские военные отодвинули линию разграничения на 300 метров в районе Эш-Шуджаия на востоке города Газа.

