İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi
    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol WUF13 COP30 VI İslam Həmrəyliyi Oyunları Büdcə zərfi

    İsrailin hücumları nəticəsində Qəzzada 23 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    • 22 noyabr, 2025
    • 23:02
    İsrailin hücumları nəticəsində Qəzzada 23 nəfər ölüb

    Bu gün İsrailin Qəzza sektoruna endirdiyi hava zərbələri nəticəsində ən azı 23 nəfər həlak olub.

    "Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al Hadath" telekanalı xəbər verib.

    Qeyd olunub ki, hava hücumları Qəzzanın mərkəzi və şimal hissəsinə yönəlib, yaşayış evləri və mülki avtomobil bombalanıb.

    Fələstinin HƏMAS təşkilatına yaxın olan "Quds" informasiya portalı bildirib ki, anklavın xəstəxanalarına xəsarət alanlar, o cümlədən uşaqlar da gətirilib, lakin onların dəqiq sayı hələ açıqlanmayıb.

    Xatırladaq ki, noyabrın 20-də HƏMAS İsraili Qəzza sektorunda "sarı xətt"dən kənarda nəzarət etdiyi ərazini genişləndirməkdə ittiham etmişdi. Hərəkatın iddialarına görə, İsrail hərbçiləri Qəzza şəhərinin şərqində yerləşən Əş-Şucaiyyə bölgəsində sərhəd xəttini 300 metr irəli çəkiblər.

    İsrail Qəza
    В Газе из-за израильских ударов погибли 23 человека

    Son xəbərlər

    23:02

    İsrailin hücumları nəticəsində Qəzzada 23 nəfər ölüb

    Digər ölkələr
    22:45

    Argentina CAR-da keçirilən G20 sammitinin birgə bəyannaməsinə imza atmayıb

    Digər ölkələr
    22:43

    Bakı Analitik Mərkəzinin direktoru: "Sülh Körpüsü" Təşəbbüsündə vacib olan dayanıqlılığı təmin etməkdir

    Xarici siyasət
    22:26

    CNN: ABŞ-ni Cenevrə danışıqlarında Rubio və Uitkoff təmsil edəcəklər

    Digər ölkələr
    22:10

    Makron: ABŞ-nin Ukrayna ilə bağlı təklif etdiyi plan Aİ ilə razılaşdırılmalıdır

    Digər ölkələr
    22:00

    Türkiyədə 50 şagirdin qidadan zəhərləndiyi ehtimal olunur - YENİLƏNİB

    Region
    21:42

    Mehdiabadda çoxmərtəbəli yaşayış binasındakı yanğında 3 nəfər tüstüdən zəhərlənib - YENİLƏNİB

    Hadisə
    21:42

    Merts Trampla Ukraynadakı nizamlamada Avropanın iştirakının vacibliyini müzakirə edib

    Digər ölkələr
    21:27

    Tramp: Vaşinqtonun Kiyevə irəli sürdüyü plan yekun təklif deyil

    Digər ölkələr
    Bütün Xəbər Lenti