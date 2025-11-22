İsrailin hücumları nəticəsində Qəzzada 23 nəfər ölüb
- 22 noyabr, 2025
- 23:02
Bu gün İsrailin Qəzza sektoruna endirdiyi hava zərbələri nəticəsində ən azı 23 nəfər həlak olub.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Al Hadath" telekanalı xəbər verib.
Qeyd olunub ki, hava hücumları Qəzzanın mərkəzi və şimal hissəsinə yönəlib, yaşayış evləri və mülki avtomobil bombalanıb.
Fələstinin HƏMAS təşkilatına yaxın olan "Quds" informasiya portalı bildirib ki, anklavın xəstəxanalarına xəsarət alanlar, o cümlədən uşaqlar da gətirilib, lakin onların dəqiq sayı hələ açıqlanmayıb.
Xatırladaq ki, noyabrın 20-də HƏMAS İsraili Qəzza sektorunda "sarı xətt"dən kənarda nəzarət etdiyi ərazini genişləndirməkdə ittiham etmişdi. Hərəkatın iddialarına görə, İsrail hərbçiləri Qəzza şəhərinin şərqində yerləşən Əş-Şucaiyyə bölgəsində sərhəd xəttini 300 metr irəli çəkiblər.