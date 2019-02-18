В Газе девять палестинцев пострадали в стычках с израильскими военными

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Девять палестинцев получили ранения в ходе столкновений с израильскими военнослужащими в секторе Газа.

Как передаёт Report, об этом сообщил «РИА Новости» со ссылкой на пресс-секретаря местного министерства здравоохранения Ашрафа аль-Кидра.

«Девять палестинцев получили ранения в результате ночных столкновений с израильской армией в городе Джабалия в центральной части анклава», – сказал аль-Кидра.

Столкновения между жителями Палестины и израильскими военными возобновились после того, как три подростка скончались в результате стычек на границах сектора Газа больше недели назад.

Пресс-служба израильской армии в свою очередь сообщила, что в воскресенье вечером израильский военнослужащий получил ранения «после того, как в него бросили, предположительно, взрывное устройство».

«В ответ танки Армии обороны Израиля атаковали два военных поста ХАМАС на севере сектора Газа», – заявили в пресс-службе.

Ранее на границе Газы в стычках с израильскими военными погибла палестинка.