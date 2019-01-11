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    На границе Газы в стычках с израильскими военными погибла палестинка

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Одна палестинка погибла, еще десять человек получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

    "Одна женщина погибла, еще десять человек, в том числе палестинский журналист, получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", - сказал аль-Кидра.

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