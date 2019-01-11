На границе Газы в стычках с израильскими военными погибла палестинка

https://report.az/storage/news/dd3d8c5d4e0f642288db85e8ba2e6415/fe291d80-65cc-4634-9719-c078f0689af3_292.jpg
Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Одна палестинка погибла, еще десять человек получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.
Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.
"Одна женщина погибла, еще десять человек, в том числе палестинский журналист, получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", - сказал аль-Кидра.
News DepartmentАвтор новости