На границе Газы в стычках с израильскими военными погибла палестинка

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Одна палестинка погибла, еще десять человек получили ранения в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщил пресс-секретарь местного министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра.

"Одна женщина погибла, еще десять человек, в том числе палестинский журналист, получили ранения в столкновениях с израильской армией на восточных границах сектора Газа", - сказал аль-Кидра.