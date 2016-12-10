Баку. 10 декабря. REPORT.AZ/ В Гамбии назревает политический кризис после того, как проигравший на выборах президент Яя Джамме отказался признать итоги голосования.

Как сообщает Report, президент заявил, что в ходе голосования имелись недочеты, поэтому голосование надо провести вновь.

Тем временем, Африканский союз заявил, что непризнание президентом Гамбии Яей Джамме результатов выборов не имеет юридической силы.

Кроме того, гамбийский власти не позволили самолету, на котором находилась председатель Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), президент Либерии Элен Джонсон-Серлиф сесть в аэропорту столицы Банджула.

Отметим, что на прошедших на прошлой неделе выборах победил оппозиционный кандидат Адама Барроу. Правившей в Гамбии 22 лет Яя Джамме вначале заявил о признании результатов и готовность мирно передать власть. Население Гамбии опасается, что из-за политического кризиса в стране может вспыхнуть хаос.