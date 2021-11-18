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В Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны

В Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице.
Другие страны
18 ноября 2021 г. 08:24
В Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны

Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в полиции республики сообщило агентство EFE.

По его данным, причиной смерти стала "неустановленная болезнь".

Позднее агентство Reuters отметило, что 52-летний полицейский умер от остановки сердца, а последние две недели он находился в больнице с симптомами заражения коронавирусной инфекцией.

7 июля Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестовали. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.

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Версия на азербайджанском языке Haitidə prezidentə sui-qəsddə şübhəli bilinənlərdən biri vəfat edib

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