В Гаити умер один из подозреваемых в убийстве президента страны

Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице.

Один из полицейских, арестованных по подозрению в организации убийства президента Гаити Жовенеля Моиза, умер в тюремной больнице.

Как передает Report, об этом со ссылкой на источники в полиции республики сообщило агентство EFE .

По его данным, причиной смерти стала "неустановленная болезнь".

Позднее агентство Reuters отметило, что 52-летний полицейский умер от остановки сердца, а последние две недели он находился в больнице с симптомами заражения коронавирусной инфекцией.

7 июля Моиз был смертельно ранен во время нападения на резиденцию главы государства, огнестрельные ранения также получила его супруга. Позже власти объявили, что в преступную группу входили 26 граждан Колумбии, часть которых уже арестовали. Всего по делу об убийстве были задержаны более 40 человек. Моиза похоронили 23 июля в городе Кап-Аитьен на севере республики.