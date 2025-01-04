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В Гаити прибыли миротворческие контингенты из Гватемалы и Сальвадора

В Гаити прибыли миротворческие контингенты из Гватемалы и Сальвадора Два миротворческих контингента из Гватемалы и Сальвадора общей численностью 83 человека прибыли в столицу Гаити Порт-о-Пренс для поддержки многонациональной миссии, которой руководит Кения.
Другие страны
4 января 2025 г. 08:19
В Гаити прибыли миротворческие контингенты из Гватемалы и Сальвадора

Два миротворческих контингента из Гватемалы и Сальвадора общей численностью 83 человека прибыли в столицу Гаити Порт-о-Пренс для поддержки многонациональной миссии, которой руководит Кения.

Как передает Report, об этом сообщила местная газета Le Nouvelliste со ссылкой на представителя полиции Гаити Лионеля Ласарре.

По его словам, полицейские прибыли на военном самолете Армии США. В ближайшие дни планируются еще два рейса, которыми прибудут еще две группы полицейских из Сальвадора и Гватемалы, отмечает издание.

В июне 2024 года Кения направила около 400 офицеров для руководства многонациональной миссией по поддержке безопасности в Гаити, которая должна включать около 2,5 тыс. человек из примерно 10 стран. Позже свой вклад в эту работу внесли Ямайка и Белиз, направив свои контингенты.

Гаити переживает серьезный кризис безопасности после убийства там в 2021 году президента Жовенеля Моиза и разрушительного землетрясения. Несмотря на то, что с наведением порядка властям страны помогает многонациональная миссия, преступные банды контролируют большую часть территории страны, в частности, до 80% столицы.

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Версия на азербайджанском языке Qvatemala və Salvadordan olan sülhməramlı kontingent Haitiyə gəlib

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