В Гаити прибыли миротворческие контингенты из Гватемалы и Сальвадора

Два миротворческих контингента из Гватемалы и Сальвадора общей численностью 83 человека прибыли в столицу Гаити Порт-о-Пренс для поддержки многонациональной миссии, которой руководит Кения.

Два миротворческих контингента из Гватемалы и Сальвадора общей численностью 83 человека прибыли в столицу Гаити Порт-о-Пренс для поддержки многонациональной миссии, которой руководит Кения.

Как передает Report , об этом сообщила местная газета Le Nouvelliste со ссылкой на представителя полиции Гаити Лионеля Ласарре.

По его словам, полицейские прибыли на военном самолете Армии США. В ближайшие дни планируются еще два рейса, которыми прибудут еще две группы полицейских из Сальвадора и Гватемалы, отмечает издание.

В июне 2024 года Кения направила около 400 офицеров для руководства многонациональной миссией по поддержке безопасности в Гаити, которая должна включать около 2,5 тыс. человек из примерно 10 стран. Позже свой вклад в эту работу внесли Ямайка и Белиз, направив свои контингенты.

Гаити переживает серьезный кризис безопасности после убийства там в 2021 году президента Жовенеля Моиза и разрушительного землетрясения. Несмотря на то, что с наведением порядка властям страны помогает многонациональная миссия, преступные банды контролируют большую часть территории страны, в частности, до 80% столицы.