В Габоне военные объявили о захвате власти - ВИДЕО

Баку. 7 января. REPORT.AZ/ Военные в Габоне, стране на западном побережье Центральной Африки, взяли под свой контроль государственную радиовещательную станцию, где объявили о создании «Национального совета реставрации» в связи с утратой доверия к президенту страны, передает Report со ссылкой на RT.

Как сообщает BBC News, в радиоэфире военные сообщили о том, что в Габоне пришло время «восстановить демократию».

Отмечается, что на улицах габонской столицы, Либревиля, видны танки и военные автомобили.

Габон возглавляет президент Али Бонго Ондимба, который находится у власти с 2009 года. По данным СМИ, в октябре он перенёс инсульт и проходил лечение в Марокко.